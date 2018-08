Veelbesproken Willian onderneemt stappen tegen ‘fake’ zaakwaarnemer

Willian start een juridische procedure tegen iemand die zich heeft uitgegeven voor zijn zaakwaarnemer. De middenvelder van Chelsea plaatst donderdag op Instagram een foto van een document, waarin ene Denirobson Dias het recht geeft aan Renee Pinheiro Anunciação om Willian tot 15 augustus te vertegenwoordigen. Er staat een handtekening van Willian onder, maar die is volgens de Braziliaan vervalst.

"Ik ben in de afgelopen dagen op de hoogte gebracht van het feit dat er een contract rondgaat op de voetbalmarkt, zogenaamd door mij ondertekend, waarin een FIFA-zaakwaarnemer wordt geautoriseerd om mij te vertegenwoordigen", schrijft Willian. "Ik wil duidelijk maken dat ik een dergelijk contract nooit heb ondertekend. Ik ontken de inhoud ervan volledig. Tot slot, aangezien er duidelijk bewijs is dat mijn handtekening is vervalst of misbruikt, kan ik hierbij aangeven dat mijn advocaten instructies hebben gekregen om alle gebruikelijke juridische stappen te ondernemen."

Willian keerde donderdag terug op het trainingsveld van Chelsea, vijf dagen nadat zijn rentree gepland stond. Als reden gaf de WK-ganger op dat zijn paspoort volgestempeld was. De 29-jarige smaakmaker van Chelsea lijkt op weg naar de uitgang, al zetten the Blues volgens The Sun in op een transfersom van 70 miljoen pond, omgerekend bijna 79 miljoen euro. Real Madrid, Manchester United en Barcelona worden in verband gebracht met Willian. Naar verluidt weigerde Chelsea al drie biedingen van Barcelona, dat uiteindelijk opteerde voor Malcom.

Een overstap naar een competitiegenoot geniet niet de voorkeur van Chelsea en daarom lijkt de komst van Willian voor Manchester United een lastige zaak. Real Madrid zou de buitenspeler samen met doelman Thibaut Courtois willen binnenhalen; de Engelse boulevardpers speculeerde de afgelopen dagen over een dubbele deal van honderd miljoen pond. Trainer Maurizio Sarri van Chelsea liet woensdagnacht, na de nederlaag tegen Arsenal op de International Champions Cup, nog weten 'niet blij' te zijn met het feit dat Willian nog niet terug was van vakantie. "Ik wil eerst met hem spreken, voordat ik antwoord geef op vragen."