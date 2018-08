Mulder: ‘Hopelijk voor Ajax is hij er volgende week nog bij’

Ajax heeft de eerste ronde op weg naar de groepsfase van de Champions League overleefd. In de tweede ronde wacht Standard Luik en volgende week dinsdag staat de eerste ontmoeting op Sclessin op het programma. Youri Mulder verwacht dat het team van trainer Erik ten Hag het moeilijk gaat krijgen in België.

De oud-aanvaller geeft in een interview met Sporza aan dat Standard ‘verder’ is in de voorbereiding: “Ze zijn al begonnen aan de competitie en hebben ook de Supercup al achter de rug. In de competitie zijn ze goed begonnen met de winst in hun openingsmatch. Dat neemt Ajax zeker mee, het zal een lastige avond worden.”

“Het is niet gezegd dat ze er zomaar even doorheen zullen fietsen”, aldus Mulder, die het niveau van Sturm Graz te vergelijken vond met een ploeg uit het rechterrijtje van de Eredivisie. “Op Sclessin wordt het een beetje een klassieker, het wordt een prachtige Champions League-avond.”

Dat Ajax zo overtuigd speelde tegen Sturm Graz, ligt volgens Mulder niet alleen aan de tegenstander. Erik ten Hag verdient volgens de analyticus ook de complimenten: “Het is een goede trainer die uitgaat van balbezit en dominantie.” Verder hoopt Mulder dat Hakim Ziyech in Amsterdam blijft: “Als Ziyech het gevoel krijgt dat hij nu in een goede ploeg terechtkomt, is de kans dat hij blijft groter. Hopelijk voor Ajax is hij er volgende week nog bij. Hopelijk voor Standard is hij al vertrokken.”