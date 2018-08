Fulham kruipt richting grens van 100 miljoen na nieuwe deal van 22,5 miljoen

Fulham heeft opnieuw een grote transfer afgerond. Alfie Mawson komt per direct over van Swansea City voor een geschat bedrag van 22,5 miljoen euro, drie dagen nadat Aleksandar Mitrovic voor datzelfde bedrag werd overgenomen van Newcastle United. De komst van Mawson hing al even in de lucht en is donderdagavond wereldkundig gemaakt door beide clubs. De centrumverdediger heeft een vierjarig contract ondertekend.

Mawson speelde sinds 2016 voor Swansea, dat hem destijds voor 5,6 miljoen euro overnam van Barnsley. In dienst van Swansea kwam de stopper tot 65 wedstrijden in de Premier League, waarin hij 6 keer scoorde. In maart maakte Mawson zijn debuut in de selectie van Engels bondscoach Gareth Southgate, al debuteerde hij nog niet als international. Eerder deze zomer werd Mawson nog in verband gebracht met West Ham United.

De voormalig jeugdinternational van Engeland, 24 jaar, is na Maxime Le Marchand, Fabri, Jean Michaël Seri en Mitrovic de vijfde zomeraankoop van Fulham. Bovendien wordt André Schürrle de komende twee seizoenen gehuurd van Borussia Dortmund. Inmiddels heeft Fulham al ruim negentig miljoen euro gespendeerd op de transfermarkt. The Cottagers promoveerden vorig seizoen via de play-offs naar de Premier League, na een afwezigheid van vier jaar.

Mawson zegt 'heel blij' te zijn met zijn overstap. "Het voetbal dat Fulham vorig seizoen speelde, was een genot voor het oog en bovendien effectief. Ik kan niet wachten om er deel van uit te maken. Ik hoop de club te helpen aan successen in de Premier League." Mawson groeide op in Hillingdon, 25 kilometer van Craven Cottage. "Een jongen uit de buurt, zoals Alfie, zal tot wasdom komen met de steun van de beste fans in Londen", zegt vicevoorzitter Tony Khan.