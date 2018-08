Van Bommel rekent op jeugd: ‘Als ze goed zijn, kan het snel gaan’

Mark van Bommel kan zaterdag zijn eerste prijs pakken als trainer van PSV. “Het is één wedstrijd: hoe makkelijk wil je het hebben”, glimlacht de voormalig middenvelder. Van Bommel zegt zijn draai te hebben gevonden als hoofdcoach en dat hij steeds meer getrainde dingen terugziet in het spel van zijn ploeg. De video is hieronder te bekijken.