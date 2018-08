Real Madrid zet hakken in het zand: ‘Hij mag alleen weg voor 750 miljoen’

Internazionale maakt achter de schermen serieus werk van de komst van Luka Modric, maar volgens voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid is een vertrek van de middenvelder nagenoeg uitgesloten. Pérez wijst donderdag op de transferclausule van Modric, die 750 miljoen euro bedraagt. Dat bedrag zal Inter moeten overmaken, zo geeft de preses aan.

"De enige manier waarop een vertrek van Modric mogelijk is, is als iemand 750 miljoen euro betaalt", zegt Pérez tegen Marca. De Kroaat heeft nog een contract voor twee seizoenen in het Santiago Bernabéu. De belangenbehartigers van Modric zouden een verrassende transfer naar Milaan niet bij voorbaat hebben uitgesloten, maar Real Madrid lijkt niet van plan om na Cristiano Ronaldo nog een grote ster te laten vertrekken.

Inter wordt ook al lange tijd met Arturo Vidal in verband gebracht, maar heeft de interesse in de middenvelder van Bayern München op een lager pitje gezet. Italiaanse media suggereren dat Inter eerst wil polsen of de eventuele komst van Modric naar het Giuseppe Meazza reëel is, alvorens men groen licht over de Chileens international geeft. Volgens berichtgeving van donderdagmiddag heeft Vidal echter al een persoonlijk akkoord met Barcelona bereikt.

Modric, 32 jaar, maakte medio 2012 voor minimaal dertig miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Met het eventuele aantrekken van Modric heeft Inter een antwoord op de transfer van Ronaldo naar Juventus. Bij Inter zou Modric landgenoten als Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en Sime Vrsaljko treffen. Laatstgenoemde is voor minimaal 6,5 miljoen euro gehuurd van Atlético Madrid en kan daarna voor 17,5 miljoen euro worden overgenomen.