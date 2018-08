Van Persie: ‘Ik zag toen al dat hij een echte trainer zou worden’

Robin van Persie kan zijn derde prijs winnen met Feyenoord. De aanvaller heeft de UEFA Cup en KNVB-Beker in zijn kast staan en nu wacht het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Van Persie vertelt in onderstaande video dat hij in Mark van Bommel altijd al een trainer heeft gezien en voegt eraan toe dat hij het ‘een goed teken’ vindt dat ervaren voetballers terugkeren naar de Eredivisie.