AS Roma verlengt met icoon en deelt jaarsalaris van drie miljoen uit

Alessandro Florenzi blijft bij AS Roma. I Giallorossi communiceren donderdag dat de 27-jarige vleugelverdediger zijn tot medio 2019 doorlopende contract met vier seizoenen heeft verlengd. Nu ligt hij dus tot de zomer van 2023 vast.

Florenzi werd geboren in de hoofdstad en speelt sinds 2002 voor Roma. Hij werd verhuurd aan Crotone en die club besloot de optie tot koop op 22 juni 2012 te lichten. I Pitagorici betaalden 250.000 euro, maar Roma wilde Florenzi helemaal niet kwijt en besloot op 6 juli om de helft van de transferrechten voor 1,25 miljoen terug te kopen. Sindsdien heeft Florenzi nooit meer elders gevoetbald.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 2 Aug 2018 om 9:29 (PDT)

De 28-voudig international van Italië maakte in augustus 2012 zijn debuut in het eerste elftal en inmiddels staat de teller op 224 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 25 doelpunten en 29 assists. Florenzi won één prijs, want in 2012/13 werd de Coppa Italia gepakt. Hij eindigde met Roma drie keer op de tweede plaats in de Serie A.

“Ik ben erg blij met de beslissing van Florenzi”, reageert sportief directeur Monchi. “We zijn allemaal erg toegewijd om dit prachtige verhaal samen voort te zetten. Alessandro is niet alleen een belangrijke speler, maar ook een van onze vlaggendragers.” Volgens diverse Italiaanse media gaat de viceaanvoerder drie miljoen euro per jaar verdienen.