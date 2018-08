‘Real Madrid pikt voormalig jeugdexponent Barcelona op bij buurman’

Ayoub Abou vervolgt zijn loopbaan bij Real Madrid, zo verzekert AS donderdagmiddag. De Marokkaanse middenvelder wordt overgenomen van Getafe, dat acteert in een voorstad van de Spaanse hoofdstad. Abou stond nog geen maand onder contract bij los Azulones, maar mag door de goede banden tussen de twee clubs nu transfervrij de overstap maken.

De Koninklijke is niet de eerste Spaanse topclub die Abou een kans geeft, aangezien hij in het verleden jarenlang deel uitmaakte van de jeugdopleiding van aartsrivaal Barcelona. De twintigjarige middenvelder moest in 2015 echter vanwege de problemen die de Catalanen in het verleden kenden rond het aantrekken van jeugdspelers vertrekken.

Abou nam de wijk naar FC Porto en streek een jaar geleden neer bij Rayo Majadahonda, dat uitkomt op het tweede Spaanse niveau. Hier maakte hij afgelopen seizoen zoveel indruk dat Getafe een maand geleden op de stoep stond. Het idee van die club was om de middenvelder te verhuren aan een club uit LaLiga 2, maar door zijn overstap naar Real Madrid komt het hier niet meer van. Abou zal zich in eerste instantie aansluiten bij het Real Madrid Castilla van trainer Santiago Solari.