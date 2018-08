Eiting: ‘Ik wil dat hij bij Ajax blijft, maar je moet het subtiel brengen’

Carel Eiting maakte vorige week in het heenduel tussen Ajax en Sturm Graz een prima indruk en de middenvelder speelde woensdagavond tijdens de return in Oostenrijk eveneens een goede wedstrijd. Het talent viel in de Merkur Arena op door zijn goede passing en probeerde naar eigen zeggen elke keer dat hij aan de bal kwam het tempo te verhogen.

“Ik speel samen met Lasse Schöne redelijk controlerend. In de veldbezetting kwam ik iets meer naar voren uit, dat scheelde ook. Je probeert altijd het spel te versnellen door tempo te maken en de juiste mensen in de juiste posities te brengen”, blikte hij na de wedstrijd terug bij AT5. Ajax was, verspreid over twee wedstrijden, met 5-1 te sterk voor Sturm en bekerde zo zonder al te veel moeite door naar de volgende voorronde van de Champions League.

Voor Eiting was de tegenstander een redelijke onbekende, aangezien hij eerder slechts wat beelden van de Oostenrijkers had gezien: “Dat betekent wel dat we niet met bepaalde verwachtingen het veld ingingen. We waren vol gefocust op onszelf. Ik had niet gecalculeerd op een heel goed of een heel slecht team”, ging hij verder. Met Standard Luik als volgende tegenstander bevindt Eiting zich in vergelijkbare situatie: “Ook wat we daar tegenover ons krijgen, weten we niet. We gaan nu eerst herstellen en focussen op onszelf.”

De twintigjarige middenvelder speelde tegen Sturm een linie voor Frenkie de Jong, normaal gesproken ook een kandidaat voor een plekje op het Amsterdamse middenrif. De Jong werd de afgelopen maanden hardnekkig in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona, maar Eiting hoopt dat het slechts bij geruchten blijft: “We hebben het over alles, natuurlijk. Ik wil zeker dat hij blijft, honderd procent. Maar je moet het subtiel brengen. Ik ben er voor Ajax, maar ook voor hem. Volgens mij wil hij zelf heel graag blijven, we gaan het zien.”