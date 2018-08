NEC haalt ‘senioriteit’ weg bij Eredivisionist en deelt driejarig contract uit

VVV-Venlo heeft overeenstemming bereikt met NEC over de overgang van Leroy Labylle naar de club uit de Keuken Kampioen Divisie, zo melden beide clubs donderdagmiddag via de officiële kanalen. Labylle werd vorig seizoen overgenomen van MVV Maastricht, maar kon in Venlo nooit een basisplaats veroveren. De 27-jarige Belgische vleugelverdediger tekent voor drie seizoenen.

Alleen toen Roel Janssen geblesseerd was, was Labylle verzekerd van zijn plaats als linksachter bij de Limburgers. Manager voetbal Stan Valckx stelt op de site van de Eredivisionist dat men Labylle deze kans niet mocht ontnemen: “Daarom hebben we onze medewerking verleend aan de transfer. We danken Leroy voor zijn inzet voor VVV-Venlo.”

Remco Oversier, technisch directeur bij NEC, is blij met de komst van Labylle: “Met zijn ervaring in zowel de Ere- als Eerste Divisie brengt hij meer senioriteit in onze defensie en weet hij precies wat er gevraagd wordt van het spelen op dit niveau.” Labylle reageert op de site van NEC opgetogen over de overstap: “De afgelopen dagen heb ik goede gesprekken gehad met Remco en de trainer (Jack de Gier, red.) over de club en de intenties die hier de komende seizoenen zijn.”

“De visie van de trainer, die graag aanvallend en vermakelijk voetbal wil spelen met het mes tussen de tanden, sluit perfect aan bij het type speler dat ik ben en ik denk hier dan ook echt op mijn plaats te zijn. Daarnaast heb ik met Anthony Limbombe en Sven Braken, twee goede bekenden, gesproken over de club en ook van hen kreeg ik veel positieve verhalen. Ik ben blij om hier te zijn en kijk er naar uit om de komende seizoenen te spelen voor NEC.”