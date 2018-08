‘Zoekend Barça verrast en bereikt persoonlijk akkoord in München’

Arturo Vidal leek lange tijd op weg naar Internazionale, maar daar komt mogelijk op korte termijn verandering in. Sport en Sky Italia berichten donderdagmiddag namelijk dat de middenvelder van Bayern München een persoonlijk akkoord heeft weten te bereiken met Barcelona. De Chileen wordt later op de dag nog in Catalonië verwacht voor de medische keuring.

De komst van Vidal hangt echter nog wel van één ding af: Adrien Rabiot geldt nog steeds als eerste keus in het Camp Nou, maar als de Fransman er op korte termijn niet in slaagt om Paris Saint-Germain te overtuigen van het toestaan van een transfer, schakelt Barcelona door naar Vidal. De 31-jarige middenvelder mag voor dertig miljoen euro vertrekken uit de Allianz Arena en dat bedrag vormt voor de kampioen van Spanje geen onoverkomelijk probleem.

Barcelona en Vidal zouden er al uit zijn wat betreft het salaris dat hij de komende jaren in LaLiga gaat opstrijken. De Spaanse grootmacht werd in het verleden al een aantal keer in verband gebracht met de komst van de honderdvoudig international, maar zag om uiteenlopende redenen steeds af van zijn entree. Vorig jaar gaf Barça nog de voorkeur aan Paulinho, die inmiddels weer is teruggekeerd naar China.

Inter lijkt overigens niet bereid om zich zomaar neer te leggen bij het mislopen van Vidal, aangezien Mediaset vanuit Italië bericht dat i Nerazzurri weer hard aan zijn komst werken. De Italianen zouden de controleur echter wel in eerste instantie willen huren van Bayern, wat de zaak mogelijk kan bemoeilijken. Inter zou dan de optie krijgen om Vidal volgend jaar voor 22 miljoen euro definitief in te lijven.