NEC ziet ‘technisch begaafde speler’ naar concurrent voor promotie trekken

Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Gregor Breinburg, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie donderdagmiddag via de officiële kanalen. De 26-jarige middenvelder was transfervrij, nadat zijn contract met NEC afgelopen was. Breinburg tekent voor één seizoen op Het Kasteel.

"Gregor is een technisch begaafde speler, die in het verleden al uitgeroepen werd tot Speler van het Jaar bij zowel De Graafschap als NEC", licht technisch directeur Henk van Stee toe. "Het is een ervaren speler, die weet wat gevraagd wordt om voor promotie te spelen. We wilden graag nog een middenvelder aan de selectie toevoegen en zijn blij dat met Gregor te doen."

De middenvelder is blij om naar Sparta over te stappen, zo laat hij weten op de site van zijn nieuwe werkgever. "Dit is een mooie club, die komend seizoen om de bovenste plaatsen gaat spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Het verhaal van Sparta sprak me erg aan en het gevoel is erg goed. Ik denk dat we hier een heel mooi seizoen kunnen neerzetten."