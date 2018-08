Van Bronckhorst: ‘Vanaf dag één zag ik hem als eerste keeper’

Justin Bijlow is de nieuwe eerste doelman van Feyenoord, zo heeft trainer Giovanni van Bronckhorst donderdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie in de aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De twintigjarige doelman is daarmee de opvolger van Brad Jones, die eerder deze week naar het Saudische Al-Nassr vertrok. Kenneth Vermeer zal aankomend seizoen de rol van reservedoelman vervullen.

“Vanaf dag één had ik in mijn hoofd om Justin eerste keeper te maken. Voor mij was het nooit een probleem”, tekent RTV Rijnmond op uit de mond van de trainer. Van Bronckhorst heeft veel vertrouwen in Bijlow: “Ik ken hem al een aantal jaar. Ik heb hem als jeugdkeeper zien komen, hij is heel talentvol.”

De coach is te spreken over de manier waarop Bijlow zich de afgelopen wedstrijden heeft gemanifesteerd en roemt zijn coaching en voetballende kwaliteiten. Voor Vermeer, die vorig seizoen nog werd verhuurd aan Club Brugge, is een andere rol weggelegd: “Ik heb vanochtend met zowel Justin als Kenneth gezeten. Kenneth weet zijn positie nu. Hij mag nu niet vertrekken. Vorig jaar mocht hij verhuurd worden, maar de situatie is veranderd nu”, is Van Bronckhorst duidelijk.

Bijlow maakte begin vorig seizoen tegen FC Twente zijn debuut voor Feyenoord en kreeg ook tijdens de twee laatste competitiewedstrijden tegen Sparta Rotterdam en sc Heerenveen de kans van Van Bronckhorst. De trainer kan zaterdag tegen PSV overigens niet over zijn hele selectie beschikken: “Nicolai Jörgensen en Yassin Ayoub zijn zaterdag niet inzetbaar. Luis Sinisterra is vandaag weer begonnen met trainen.”