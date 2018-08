Musa breekt records en verlaat Premier League voor lucratief contract

Ahmed Musa gaat aan de slag in Saudi-Arabië. De zaakwaarnemer van de aanvaller zegt in gesprek met Own Goal Nigeria dat Musa Leicester City gaat verlaten voor Al-Nassr uit Saudi-Arabië. Eerder deed het verhaal de ronde dat the Foxes 45 miljoen euro zouden innen, maar nu wordt algemeen aangenomen dat Musa voor maximaal 28 miljoen euro naar het Midden-Oosten trekt.

Leicester City ontvangt in eerste instantie een bedrag van bijna 16 miljoen euro en via verschillende bonussen kan dat bedrag oplopen tot 28 miljoen. Musa, die bij de Premier League-club niet in aanmerking komt voor veel speelminuten, ligt nog tot medio 2020 vast bij Leicester City, maar dit contract wordt dus afgekocht door de club die onlangs ook onder anderen Brad Jones en Nordin Amrabat verwelkomde.

“Hij zal binnenkort arriveren in Saudi-Arabië. Een bedrag is gisteren al besproken. Deze deal was te goed om af te wijzen”, aldus de vertegenwoordiger van Musa. Naar verluidt gaat de Nigeriaan vele miljoenen per seizoen opstrijken, waardoor hij de best betaalde Nigeriaan ter wereld zal zijn. Ook wordt Musa de duurste Nigeriaan aller tijden: dat record staat nu nog op naam van Sunday Oliseh, die in 1999 voor tien miljoen euro naar Juventus verkaste.

“Al-Nassr zal van Musa gaan genieten, want hij bevindt zich in zijn hoogtijdagen. Hij heeft zijn zelfvertrouwen weer terug door het WK in Rusland. En aan het einde van het seizoen was hij ook een van de belangrijkste spelers bij CSKA Moskou”, doelt de agent op de uitleenperiode van Musa bij de Moskovieten. Musa was eerder ook nog actief voor VVV-Venlo en Kano Pillars in Nigeria.