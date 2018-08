‘Ik heb nooit gezegd dat de komst van Aubameyang slecht voor mij is’

Alexandre Lacazette begon na zijn transfer van 53 miljoen euro van Olympique Lyon naar Arsenal veelbelovend aan zijn periode in Londen. Een knieblessure gooide echter roet in het eten en de Fransman moest na de winterse komst van Pierre-Emerick Aubameyang vaker op de bank plaatsnemen dan hem lief was. Lacazette is echter van mening dat Aubameyang en hij in de laatste weken van het afgelopen seizoen hebben laten zien ook prima samen te kunnen spelen.

“Ik heb nooit gezegd dat de komst van Aubameyang een slechte zaak voor mij is, alleen leden van de pers hebben dat gezegd. Ik was er blij mee, omdat ik wist dat ik samen met hem kon spelen. Ik zag hem niet als een rivaal, maar als een ploeggenoot. Ik ben dus vanaf het begin blij geweest met zijn handtekening”, legt de zestienvoudig international van les Bleus uit aan football.london.

De twee zijn sinds de komst van Aubameyang goede vrienden geworden en Lacazette denkt dat dit hun spel ten goede zal komen: “Ja, natuurlijk. Als mensen het buiten het veld goed met elkaar kunnen vinden, wordt het natuurlijk makkelijker om op het veld samen te spelen”, gaat hij verder. De spits kreeg in zijn eerste seizoen de nodige kritiek te verwerken, maar is niet van plan om zich hierdoor te laten beïnvloeden.

“Het kan me niet schelen hoe mensen mij beoordelen. Ik weet dat als ik bij Arsenal blijf, de club en mijn teamgenoten blij met me zijn. Dat is het belangrijkste. Het vorige seizoen is afgelopen en voor mij is het nu verleden tijd. Ik was natuurlijk gefrustreerd als ik niet scoorde, maar dat is over. Het was mijn eerste seizoen dus ik kan ook weer niet te kritisch op mezelf zijn, hoewel ik wel vaker had willen scoren (hij bleef steken op veertien goals in de Premier League, red.). Ik heb hiervan geleerd en kijk ernaar uit om aan het volgende seizoen te beginnen.”