Legende kritisch op ‘man van 45 miljoen’: ‘Dat moet enorm verbeterd worden’

Real Madrid heeft deze zomer enkele aanwinsten mogen verwelkomen, onder wie Vinícius Júnior. De Braziliaanse aanvaller, die voor 45 miljoen euro is overgekomen van Flamengo, maakte indruk bij zijn officieuze debuut tegen Internazionale in de International Champions Cup. Zico ziet nog echter wel enkele verbeterpunten bij de jongeling.

De voormalig speler van onder meer Flamengo en de nationale ploeg van Brazilië zegt in gesprek met verschillende Spaanse media dat de achttienjarige aanvaller zijn talenten nog beter kan ontwikkelen. “Bij elke bezigheid is het geheim hard werken. Hoe bereik je iets? Niemand is als alleswetende geboren. We zijn geboren met een gave en dat is iets wat verbeterd moet worden”, wordt Zico geciteerd door Marca.

“Verschillende aspecten kunnen verbeterd worden bij hem, vooral bepaalde basisprincipes van het spelletje. Vinícius moet bijvoorbeeld zijn schietkwaliteiten enorm verbeteren. Het gebruiken van de wreef van zijn voet is niet zijn sterkste punt. Je kan niet louter schieten met één bepaald schot de hele tijd”, stelt de Braziliaanse legende vast.

Als de groeibriljant zich voldoende weet te ontwikkelen, gaat Vinícius bij de top van de wereld behoren, aldus Zico. “Hij is zeer getalenteerd, een speler waar ik geen twijfels over heb. Wat hem en Neymar anders maken dan de rest, is zijn vermogen om zich uit een lastige situatie te redden, net als de één-op-één situaties die hij kan aangaan. Voor nu lijkt het een wijze beslissing dat er een dergelijk bedrag in hem is geïnvesteerd.”