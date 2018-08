Ajax maakt indruk met ‘verpulvering’: ‘Vertrek van Kluivert lijkt al vergeten'

Ajax plaatste zich woensdagavond voor de derde voorronde van de Champions League door een 2-0 overwinning met succes te verdedigen. Sturm Graz verloor in eigen huis met 1-3 van de Amsterdammers, die nu een tweeluik moeten afwerken met Standard Luik. De media in Oostenrijk en België zijn vol lof over de ploeg van Erik ten Hag.

De oefenmeester verwachtte een ‘heet avondje’ in Oostenrijk, maar volgens de Wiener Zeitung had Ajax weinig te duchten van Sturm. “Alleen de lucht was heet”, zo klinkt het. “Sturm Graz opende nog dapper, maar Ajax herpakte zich onmiddellijk en combineerde zich regelmatig een weg door de verdediging. Hierover hoeft niet gediscussieerd te worden: Ajax liet zien dat het de betere partij is.”

Kleine Zeitung komt ook tot de conclusie dat de Oostenrijkse club nimmer een sensatie tegen de Amsterdammers naderde. Ajax kwam geen moment in de problemen. “Ajax nam vanaf het eerste moment het heft in handen. Na de 0-1 van Klaas-Jan Huntelaar was het definitief gedaan, maar Sturm Graz had daarvoor al nauwelijks iets in te brengen tegen het technisch superieure Ajax.”

Ook Belgische media zijn onder de indruk van de aanstaande tegenstander van Standard Luik. “De Nederlandse recordkampioen is alvast goed op weg. Over twee wedstrijden verpulverde het Sturm Graz met 5-1. Tijdens de heenwedstrijd had Hakim Ziyech indruk gemaakt in de Johan Cruijff ArenA”, schrijft bijvoorbeeld Het Laatste Nieuws, die aanstipt dat Ziyech mogelijk gaat vertrekken. “Maar zelfs dan blijft de weelde bij Ajax groot.”

“Zo eiste Dusan Tadic de schijnwerpers op bij zijn basisdebuut. Het vertrek van toptalent Justin Kluivert naar AS Roma lijkt al vergeten.” La Dernière Heure stelt vast dat Ajax grof geschut heeft binnengehaald met onder anderen Daley Blind: “Standard is gewaarschuwd.” Ook Het Nieuwsblad kijkt uit naar de confrontatie van Standard met ‘dit jonge en frivole team’: “Al flaterde doelman André Onana wel bij de tegengoal.”