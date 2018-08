Arias sprak met topspits over transfer: ‘Verteld dat hier oorlog wordt gemaakt’

Santiago Arias rondde dinsdagavond zijn transfer van PSV naar Atlético Madrid af. De 45-voudig international van Colombia laat via de officiële kanalen van los Colchoneros weten uit te kijken naar het acteren in LaLiga. De voormalig rechtsback van de Eindhovenaren is benieuwd hoe de samenwerking met trainer Diego Simeone gaat uitpakken.

“Ik ben trots om bij zo’n geweldige club te zijn. Deze ploeg heeft altijd aangetoond dat het klaar is om voor grootse prestaties te gaan”, zegt de 26-jarige verdediger, die niet de eerste Colombiaan zal zijn die in het shirt van Atlético zal gaan spelen. Vijf landgenoten gingen Arias voor, onder wie Radamel Falcao. Arias zegt dat hij heeft gesproken met de spits van AS Monaco over zijn transfer naar Atlético.

“Falcao heeft me verteld dat Atlético geweldige fans heeft, die altijd achter het team staan. In goede en slechte tijden. En er is me verteld dat er hier oorlog wordt gemaakt, dat we altijd strijden tot het einde. Ik ga naar een club waar Colombianen het verschil hebben gemaakt. Ik weet dat het niet makkelijk wordt, want het is een zware competitie. Maar dat stimuleert me, ik wil een bijdrage leveren en het verschil maken.”

Arias heeft al eens met PSV tegen Atlético gespeeld, dus de vleugelverdediger weet enigszins hoe de ploeg opereert onder leiding van Simeone. “Ik ken de kwaliteiten van het team, de werkwijze van de trainer en die bevalt me erg goed. Het is een erg groot team waarvan ik veel kan leren.” Arias kan zaterdag in een oefenduel met Internazionale in het kader van de International Champions Cup zijn officieuze debuut maken voor de Spaanse topclub.