Champions League loting: de mogelijke tegenstanders van Ajax en PSV

In Nyon vindt maandagmiddag de loting plaats voor de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. Het wordt een belangrijke middag voor PSV en Ajax omdat beide clubs dan te horen krijgen welke club verslagen moet worden op weg naar het miljardenbal. De regerend landskampioen is al geplaatst voor de loting, terwijl Ajax in de derde voorronde over twee wedstrijden eerst nog moet af zien te rekenen met Standard Luik.

Als nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen stroomden de Amsterdammers in de tweede voorronde van de Champions League in. Daarin was de ploeg van trainer Erik ten Hag te sterk voor Sturm Graz. Dinsdag 7 augustus gaat Ajax op bezoek bij Standard Luik en een week later volgt de return in de Johan Cruijff ArenA. Als Ajax in de play-offs terechtkomt, dan heeft de Eredivisie-club geen geplaatste status. De Amsterdammers treffen daardoor een tegenstander die wél een geplaatste status heeft.

Wie kan Ajax loten?

De geplaatste teams in de play-offs die Ajax kan loten, zijn de winnaars van de wedstrijden tussen Benfica en Fenerbahçe, en het duel tussen Dinamo Kiev en Slavia Praag. Deze clubs krijgen te maken met de winnaars van de wedstrijden tussen Ajax en Standard Luik én tussen PAOK Saloniki en Spartak Moskou. Echter, clubs uit Rusland en Oekraïne mogen zich door spanningen tussen beide landen van de UEFA niet treffen in Europees verband.

Dinamo Kiev (Oekraïne) en Spartak Moskou (Rusland) mogen elkaar dus niet tegenkomen, waardoor er voor de UEFA nog maar een optie overblijft: de winnaar van Ajax - Standard Luik zou dan automatisch komen te spelen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Dinamo Kiev en Slavia Praag. Omdat de loting plaatsvindt vóórdat de wedstrijden in de derde voorronde gespeeld worden, lijkt Ajax zodoende Benfica of Fenerbahçe te ontlopen. Tijdens de loting zal de UEFA naar verwachting alle scenario's schetsen.

Geplaatst: Benfica/Fenerbahçe en Dinamo Kiev/Slavia Praag

Niet geplaatst: Ajax/Standard Luik en PAOK Saloniki/Spartak Moskou

Wie kan PSV loten?

Het is voor het eerst dat de kampioen van de Eredivisie zich niet rechtstreeks plaatst voor de Champions League. PSV zal de vierde en laatste voorronde moeten zien te overleven op weg naar de groepsfase. De Eindhovenaren hebben een geplaatste status, waardoor op papier mindere tegenstanders geloot kunnen worden. Red Bull Salzburg, Celtic en FK Astana, andere clubs met een geplaatste status, worden zodoende ontlopen. PSV neemt het op tegen Young Boys, de winnaar van Qarabag FK - BATE Borisov, de winnaar van Malmö FF - MOL Vidi FC of de winnaar van Rode Ster Belgrado - Spartak Trnava.

De loting vindt maandagmiddag om 12.00 uur plaats. Ook dan zal worden bepaald of Ajax en PSV starten met een thuis- of uitwedstrijd. De heenwedstrijden in de play-offs worden gespeeld op 21 en 22 augustus, de returns staan een week later op het programma, op 28 en 29 augustus. De winnaars plaatsen zich voor de Champions League en de loting voor de groepsfase vindt op donderdag 30 augustus plaats. De clubs die zich niet weten te plaatsen, kwalificeren zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.