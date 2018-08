Allegri: ‘Het spijt me dat hij vertrekt, maar de markt dwingt ons’

Juventus betaalde Atalanta anderhalf jaar geleden negentien miljoen euro voor de diensten van Mattia Caldara, maar de verdediger zal zonder ooit een wedstrijd te hebben gespeeld voor La Vecchia Signora weer uit Turijn vertrekken. De 24-jarige stopper, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Atalanta speelde en zich pas onlangs aansloot bij de Italiaans kampioen, maakt namelijk op korte termijn de overstap naar AC Milan.

Caldara zal worden betrokken in een deal die ook Gonzalo Higuaín naar het San Siro zal brengen, terwijl Leonardo Bonucci na een jaar afwezigheid weer terugkeert in Turijn. Trainer Massimiliano Allegri bevestigde in de nacht van woensdag op donderdag tegenover verslaggevers dat de transfers op stapel staan: “Leonardo Bonucci komt na een jaar weer terug.”

“Hij is een belangrijke speler en is in de afgelopen zes maanden niet echt veranderd. Caldara daarentegen, is een jonge speler en hij hoort samen met Daniele Rugani en Alessio Romagnoli bij de drie beste jonge verdedigers die we in Italië hebben. Het spijt me dat hij vertrekt, maar de markt dwingt ons om hem te laten gaan”, ging hij verder.

Met het vertrek van Higuaín komt er na twee seizoenen een einde aan de periode van de Argentijn bij Juventus. Hij was in dat tijdsbestek goed voor 55 doelpunten in 105 wedstrijden en Allegri wil de spits bedanken voor zijn diensten: “Higuaín heeft alles gegeven in de twee jaar die hij hier heeft gespeeld en daar zijn we hem dankbaar voor. Milan heeft een geweldige aanvaller weten aan te trekken.”