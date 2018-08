Huntelaar: ‘We willen meer, we willen naar de Champions League’

Klaas-Jan Huntelaar was woensdagavond namens Ajax twee keer trefzeker in het duel met Sturm Graz, dat uiteindelijk met 1-3 gewonnen werd. De Amsterdammers bereikten zodoende de volgende voorronde van de Champions League, waarin Standard Luik de tegenstander is. Huntelaar benadrukt dat het hoofdtoernooi van de Champions League het doel is en dat daar nog vier wedstrijden voor gewonnen moeten worden.