Ten Hag ‘vreselijk blij’: ‘Een prachtige ontwikkeling, schitterend om te zien’

Ajax boekte woensdagavond een comfortabele 1-3 overwinning op Sturm Graz, door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar (tweemaal) en Dusan Tadic. Trainer Erik ten Hag beaamt dat het achteraf een 'makkie' was, maar dat stelt dat zijn ploeg scherper had kunnen zijn. De oefenmeester was zeer te spreken over het optreden van Carel Eiting en Noussair Mazraoui, die volgens hem 'uitstekend' speelde. Ten Hag kijkt nu al met een schuin oog naar de volgende tegenstander in de voorronde van de Champions League: Standard Luik.