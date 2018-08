VIDEO - Ajax bereikt volgende voorronde CL dankzij comfortabele zege

Dankzij een 1-3 overwinning op Sturm Graz heeft Ajax de volgende voorronde van de Champions League bereikt. Door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar (tweemaal) en Dusan Tadic beleefden de Amsterdammers een comfortabele avond in Oostenrijk. Nu wacht voor de formatie van trainer Erik ten Hag een dubbele confrontatie met Standard Luik in de jacht op een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League.