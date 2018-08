‘We hebben weer laten zien dat we de beste linkerkant van Nederland zijn’

Alexander Büttner speelt alweer anderhalf jaar voor Vitesse en kende sinds zijn rentree in Arnhem vooralsnog een periode met pieken en dalen. De linksback was in de achttien Eredivisie-duels die hij vorig seizoen speelde weliswaar goed voor zeven assists, maar werd in januari van dit jaar ook door de toenmalige trainer Henk Fraser teruggezet naar de beloften wegens een te hoog vetpercentage. Als het aan de verdediger ligt, wordt aankomend seizoen dan ook het jaar waarin hij al zijn criticasters de mond snoert.

“We hebben in de voorbereiding weer laten zien dat we de beste linkerkant van de Eredivisie zijn. Dat zijn mooie dingen, dat willen we dit seizoen ook laten zien”, knipoogde hij voor de camera’s van FOX Sports nadat ploeggenoot Bryan Linssen hem wat influisterde. “Maar ik wilde het zelf ook al zeggen”, vervolgde hij zijn verhaal.

Voordat de Eredivisie begint moeten Büttner en Linssen donderdagavond eerst nog af zien te rekenen met FC Viitorul Constanta. Vitesse is met een 2-2 gelijkspel op zak teruggekomen uit Roemenië en heeft zo aan een overwinning of een remise met weinig doelpunten genoeg om de derde voorronde van de Europa League te bereiken. Büttner rekent zich echter nog niet rijk: “Maar we moeten er niet te gemakkelijk over denken.”

“We moeten allemaal honderd procent willen winnen. We spelen tegen een goede tegenstander. We kwamen daar niet voor niets met 2-0 achter en met moeite kwamen we terug tot 2-2. Het gaat geen makkie worden, maar we moeten gewoon winnen”, is hij duidelijk. Als Vitesse erin slaagt om door te bekeren, wacht in de volgende ronde de Zwitserse topclub FC Basel als tegenstander.