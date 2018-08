VIDEO - Depay eist hoofdrol op met assist en duw scheidsrechter bij zege Lyon

Olympique Lyon was woensdagavond in het kader van de International Champions Cup nipt te sterk voor Benfica en Memphis Depay was een van de hoofdrolspelers. De Oranje-international ontsnapte al vroeg in de wedstrijd aan een rode kaart toen hij de scheidsrechter een duw gaf en leverde even later de assist bij de openingstreffer van les Gones. Bekijk de samenvatting hieronder.