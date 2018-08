Tadic: ‘Ik heb een speciale band met hem, omdat hij een goede voetballer is’

Ajax bereikte woensdagavond dankzij een 1-3 overwinning op Sturm Graz de volgende voorronde van de Champions League. Dusan Tadic tekende in Oostenrijk voor zijn eerste treffer in het shirt van de Amsterdammers. “Het is een goed gevoel om een doelpunt voor Ajax te maken”, laat de aanwinst van Ajax weten in gesprek met de NOS.

“Maar dat is niet belangrijk, het maakt niet uit wie scoort of een assist geeft. Het belangrijkste is dat Ajax wint”, stelt Tadic. De Serviër heeft een goede klik met Hakim Ziyech, die uit Amsterdam zou willen vertrekken. Tadic hoopt vanzelfsprekend dat de middenvelder blijft. “Hij is een goede speler en een aardige vent. Iedereen wil graag dat hij blijft. Maar je weet het nooit in het voetbal. De ene dag speel je hier en de andere dag ergens anders.”

“Ik heb een speciale band met hem, omdat hij een goede voetballer is. Het is fijn om met hem te spelen. Het belangrijkste is dat hij gelukkig is en plezier beleeft aan het voetballen. Hij heeft ervaring genoeg en weet wat het beste voor hem is”, vervolgt de vleugelaanvaller. Tadic heeft in zijn eerste weken een goede indruk gekregen van de selectie van Ajax. “We hebben goede spelers, maar we kunnen nog beter.”

“We moeten beter als een team verdedigen, van aanval tot verdedigen. Bij standaardsituaties moeten we beter verdedigen, want veel teams willen ons daarmee pijn doen. We moeten daar klaar voor zijn, want alleen dan kunnen we titels winnen en Champions League spelen”, verzekert Tadic, die in Graz zijn eerste basisplaats bij Ajax kreeg in een officiële wedstrijd. “Ik heb goed contact met alle trainers, zij vroegen mij of ik klaar was om te spelen. Ik train pas zeven dagen, maar het gaat goed. Ik heb veel ervaring en weet hoe ik met dingen moet omgaan.”

De internationale spelersvakbond FIFPro leverde onlangs kritiek op het feit dat de WK-gangers van Ajax vorige week al speelminuten maakten in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz (2-0). “Misschien was het wel te snel na het WK om weer te spelen, maar we zijn profs en moeten er klaar voor zijn. Het is misschien niet altijd perfect, maar we moeten er staan. Ik neem genoeg voorzorgsmaatregelen gedurende de week en ik zorg dat ik fit ben.”