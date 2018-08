PSV haalt toptalent in huis: ‘Op een dag ben ik beter dan Cristiano Ronaldo’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Younes Delfi, die zich binnen afzienbare tijd gaat aansluiten bij PSV.

Door Tim Siekman

De Onder-17 van Iran was in oktober 2017 goed begonnen aan het WK door de leeftijdsgenoten van Guinea met 3-1 te verslaan. Een knappe prestatie, maar ook ingecalculeerd. De Aziatische talenten zouden in de groepsfase een veel zwaardere kluif hebben aan Duitsland, dat met Jann-Fiete Arp een alom begeerde groeibriljant in handen heeft. De topspits van Hamburger SV wist op het eindtoernooi in India in vijf wedstrijden vijf keer te scoren en zorgde voor de kwartfinaleplaats van Duitsland op het WK.

Op voorhand werd dus een interessante clash verwacht, met wederom een mogelijke hoofdrol voor Arp, die onder meer op de radar staat van Bayern München. Het verliep anders. In het Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi werd Duitsland overklast door Iran. De 4-0 nederlaag van die Mannschaft betekende de doorbraak van Younes Delfi op het internationale podium. De zeventienjarige rechtsbuiten nam zijn ploeg bij de hand en brak na zes minuten al de ban door het leer, via verdediger Jan Boller, door de benen van doelman Luca Plogmann te plaatsen.

Vervolgens kreeg Plogmann een spervuur aan aanvallen te verwerken. Vlak voor rust deed Delfi wederom van zich spreken: de snelle buitenspeler kopte raak op aangeven van Mohammad Sharifi. Na de thee produceerde het toptalent ook nog een assist op Allahyar Sayyad, waarna Vahid Namdari de eindstand bepaalde. Met de eclatante zege op Duitsland was de naam van Delfi definitief gevestigd. Verschillende clubs in Europa hebben lovende scoutingsrapporten van de Iraniër in de lade liggen, waaronder Besiktas, maar het is PSV dat heeft doorgepakt.

PSV

Delfi is namelijk op weg naar de Eindhovenaren, zo verzekerde directeur Amir Soltani onlangs. De zeventienjarige aanvaller wordt voor een vergoeding van 550.000 euro weggeplukt bij Esteghlal Khuzestan, dat ook een doorverkooppercentage van twintig procent heeft bedongen. Soltani gaf recentelijk aan dat de deal zo goed als rond is en dat ‘de laatste details’ nog besproken moeten worden. Vanaf medio augustus gaat Delfi met de Onder-23 van Iran proberen te schitteren op de Asian Games in Indonesië en de jongeling sluit nadien, waarschijnlijk in januari, officieel aan bij PSV.

Afgelopen maart zou Delfi, die overigens ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, samen met Taha Shariati op proef komen bij de Eindhovenaren. De twee jeugdinternationals zouden meetrainen met de Onder-19, dat destijds onder leiding stond van Mark van Bommel, thans hoofdtrainer van de landskampioen. Delfi kreeg echter geen toestemming om af te reizen naar Nederland, maar nu maakt hij alsnog de stap. Hij kan vanaf zijn verjaardag, 2 oktober, een professioneel contract ondertekenen bij PSV.

Younes Delfi met zijn teamgenoten van de Onder-23 van Iran bij een vriendschappelijk duel met Irak.

Dat Delfi op het WK juist tegen Duitsland excelleerde, was naar eigen zeggen mede te danken aan een secure voorbereiding die hij samen met zijn aanvalspartner annex kamergenoot Sayyad uitvoerde. “We bekeken veel video's van de Onder-17 van Duitsland en wisten wat ze te bieden hadden. We hebben ze tot in de kleinste detail geanalyseerd en daaruit trokken we onze conclusies", aldus Delfi, die met Iran uiteindelijk in de kwartfinale strandde met een nederlaag tegen Spanje, in gesprek met New Indian Express.

Cristiano Ronaldo

In Iran is men er inmiddels van overtuigd dat de jongeling in de toekomst het topvoetbal in Europa aankan. “Dat hij nu al regelmatig speelt in Persian Gulf Pro League, is een zegen voor het team”, aldus teammanager Amir Sedighi afgelopen oktober. “Hij is een waardevolle toevoeging, zowel voor zijn club als land.” Delfi wordt sinds zijn debuut voor Esteghlal Khuzestan eind 2016 door verschillende media bestempeld als 'wonderkind'. Na 'slechts' zes optredens in het seizoen 2016/17 werd de buitenspeler het jaar daarop vrijwel iedere wedstrijd speelminuten gegund. In totaal heeft de dribbelaar tot dusver in clubverband 32 profduels achter de rug, met 7 doelpunten en 1 assist achter zijn naam.

Delfi is vastbesloten op de Asian Games wederom de aandacht op zich te vestigen. Het talent blijft ambitieus, ondanks alle lof die hem al ten deel is gevallen. “Mijn doelen zijn niet gebaseerd op mijn prestaties. Ik verwacht meer van mezelf”, zei Delfi onlangs in een interview met varzesh3. Delfi heeft het lange tijd erg naar zijn zin gehad bij de club waar hij sinds zijn vroege jeugd speelde, maar erkent dat de stap naar Europa erg aanlokkelijk is. "Mijn ambities zijn erg groot. Ik wil Esteghlal Khuzestan inruilen voor Europa om uiteindelijk te spelen voor topclubs.”

De aanvaller wordt geprezen om zijn snelheid, zijn techniek, zijn dribbels en zijn drang om constant de één-op-één situaties op te zoeken. Delfi draait zijn hand echter niet om voor het vuile werk en is bereid meters te maken voor zijn ploeggenoten. De zeventienjarige groeibriljant heeft Cristiano Ronaldo als idool. De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or zegt vaak dat hard werken de basis voor succes is en die mening is ook Delfi toebedeeld: “Om zelfs al in de schaduw te staan van Ronaldo, moet ik erg hard werken, dat weet ik. Maar mijn doel is om beter te worden dan Ronaldo. Op een dag ben ik dat ook.”

Naam: Younes Delfi

Geboortedatum: 2 oktober 2000

Club: Esteghlal Khuzestan

Positie: rechtsbuiten, aanvallende middenvelder

Sterke punten: snelheid, dribbelkwaliteiten, inzicht