Ajax stalt talentvolle verdediger voor een seizoen in Volendam

Robin Schouten draagt komend seizoen het shirt van FC Volendam. De twintigjarige verdediger wordt door Ajax een seizoen verhuurd aan de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De kans is daardoor groot dat hij zijn laatste wedstrijd voor de Amsterdammers heeft gespeeld, daar zijn contract in de zomer van volgend jaar afloopt.

Schouten kwam vorig seizoen over van Jong AZ, maar wist geen bijzondere indruk te maken op De Toekomst. In de zomer van vorig jaar maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal tegen SC Cambuur (1-2 winst), maar verder dan in totaal twee wedstrijden voor Jong Ajax kwam de vleugelverdediger niet.

Vorige maand was Schouten nog op proef bij sc Heerenveen. “Robin kan op meerdere posities uit de voeten. Maar rechtsback is in principe zijn eerste positie”, zei technisch manager Gerry Hamstra destijds. “We kennen hem al een tijdje. Robin is gewoon een goede speler. Hij heeft het vorig jaar wat lastiger gehad bij Ajax. Hij krijgt bij ons nu de kans om zich te bewijzen.” Schouten wist de clubleiding van Heerenveen niet te overtuigen en krijgt nu de kans bij Volendam.