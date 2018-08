VIDEO - Cech en Lacazette goud waard voor Arsenal tegen Chelsea

In de strijd om de International Champions Cup stonden Chelsea en Arsenal woensdagavond tegenover elkaar. The Blues kwamen al snel op een 1-0 voorsprong via Antonio Rüdiger, waarna even later Petr Cech een strafschop van Álvaro Morata keerde. Diep in blessuretijd zette Alexandre Lacazette de 1-1 op het scorebord en was het de ploeg van Unai Emery die in de strafschoppenserie aan het langste eind trok. Bekijk de samenvatting hieronder.