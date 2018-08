PSV brengt ‘respectloos’ bod uit in Mexico: ‘Vertrek is niet aan de orde’

Erick Gutiérrez is al een tijdje in beeld bij PSV en de Eindhovenaren hebben nu een bod uitgebracht bij Pachuca op de 23-jarige middenvelder. Dat bod is echter veel te laag, zo zegt Marco Garcés in gesprek met het Mexicaanse Récord. De sportief directeur van Pachuca spreekt van een ‘respectloos bod’ vanuit Eindhoven.

De Mexicaanse club zou een bedrag van vijftien miljoen euro willen ontvangen voor Gutiérrez. Dat bedrag is voor de Eindhovenaren te fors, waardoor er naar mogelijkheden wordt gezocht om de middenvelder binnen te halen. PSV heeft daarom naar verluidt voorgesteld om Gutiérrez eerst een seizoen te huren, met een optie tot koop. Dat voorstel is bij Pachuca echter niet bepaald in goede aarde gevallen.

“Het bod dat we op Gutiérrez hebben binnengekregen, is erg laag. Dit getuigt van weinig respect, ook voor de kwaliteiten van de speler. Op dit moment is een vertrek van Gutiérrez bij Pachuca dan ook niet aan de orde, het is voorlopig een gesloten boek. We hebben nu al zeven jaar op rij onze beste speler moeten verkopen”, zegt Garcés. Het contract van de middenvelder bij Pachuca loopt nog tot medio 2020.

Gutiérrez zou zelf erg graag naar Eindhoven willen verkassen, temeer omdat boezemvriend Hirving Lozano daar reeds speelt. Voor PSV zou het aantrekken van de Mexicaans international tevens een middel kunnen zijn om Lozano nog minimaal een jaar binnenboord te houden. Gutiérrez en Lozano maakten deze zomer deel uit van de WK-selectie van Mexico, al speelde de middenvelder van Pachuca geen minuut op het toernooi in Rusland.