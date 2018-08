‘FC Basel laat De Boer links liggen en bereikt akkoord met nieuwe trainer’

Niet Frank de Boer, maar Marcel Koller wordt de nieuwe trainer van FC Basel. Volgens BLICK heeft de Zwitserse topclub een akkoord bereikt met de 57-jarige oefenmeester, die waarschijnlijk een tweejarig contract gaat ondertekenen bij RotBlau. Koller wordt bij FC Basel de opvolger van de onlangs ontslagen Raphael Wicky.

Na een nederlaag tegen Sankt Gallen (1-2) en een remise tegen Neuchâtel Xamax (1-1) moest Wicky het veld ruimen bij de Zwitserse topclub. Alexander Frei neemt nu tijdelijk de honneurs waar, maar kreeg de boel voorlopig nog niet op de rit. Door een 0-3 nederlaag tegen PAOK Saloniki kwam er woensdagavond voor FC Basel een einde aan het avontuur in de voorronde van de Champions League. Rotblau had in Griekenland al met 2-1 verloren.

Aan Koller nu de taak om FC Basel weer in de juiste richting te krijgen. De Zwitser werkte tussen 2011 en 2017 als bondscoach van Oostenrijk en had verder VfL Bochum, 1.FC Köln, Grasshoppers, Sankt Gallen en FC Will 1900 onder zijn hoede. Het is aannemelijk dat Koller nog niet op de bank zal zitten als FC Basel het komende zaterdag opneemt tegen Grasshoppers. Hij zal pas na het weekeinde de taken van interim-trainer Frei overnemen.

Het betekent dat De Boer dus niet de nieuwe trainer van FC Basel zal worden. De momenteel clubloze oefenmeester gaf woensdagavond te kennen dat de Zwitserse club interesse had getoond. “Ik denk niet dat ik de enige ben die op het lijstje staat, maar het is een interessante club, dat zeker. Het is wel een club die in mijn rijtje past, denk ik. De leeftijd ligt gemiddeld rond de 23 jaar, ze hebben een goede eigen jeugd, veel jonge spelers en ze willen veel jongens laten doorstromen naar het eerste”, zei De Boer bij Ziggo Sport.