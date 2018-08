‘Ik vind het heel wat omdat ik als jongetje bij Feyenoord ben ingestapt'

Na het vertrek van Karim El Ahmadi is Robin van Persie verkozen tot de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De 34-jarige aanvaller zegt in gesprek met De Telegraaf dat het niet ‘voorgekookt’ was dat hij aanvoerder zou worden. Wel noemt Van Persie de aanvoerdersband de ‘slagroom op de taart’.

“Ik vind het echt heel wat omdat ik als twaalfjarig jongetje bij Feyenoord ben ingestapt en nu, aan het einde van mijn carrière, de band krijg van mijn club. Het is voor mij de icing on the cake, omdat ik hier een verleden heb. Ik heb de hele jeugdopleiding hier doorlopen, maakte snel een mooie transfer naar Engeland en dan kom je na zoveel jaar terug en krijg je die band. Dat is echt top”, zegt Van Persie, die benadrukt dat het niet ‘voorgekookt’ was dat hij de band zou overnemen van El Ahmadi.

“Totdat Gio mij drie weken terug vertelde dat hij het overwoog, had ik er niet over nagedacht. Toen hij het aankaartte begon het pas te leven en begon ik er ook een gevoel bij te krijgen. Ik liet hem weten dat ik het een eer zou vinden”, vervolgt de routinier. Van Persie droeg eerder in zijn loopbaan ook al eens de aanvoerdersband bij Arsenal en Oranje, onder Arsène Wenger en Louis van Gaal. “Niet de minste trainers hebben mij in het verleden gekozen als aanvoerder.”

“In de praktijk veranderde er voor mij niet heel veel en dat zal nu ook niet het geval zijn. Ja, ik heb wat meer verantwoordelijkheden en ik moet wat meer interviews doen. Binnenskamers verandert er niks. Ik ben een aanvoerder die deelt, ik probeer altijd al duidelijk te maken dat we het samen moeten doen en dat iedereen op zijn positie een leider moet zijn”, besluit Van Persie. Voor Feyenoord begint het seizoen zaterdag met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV.