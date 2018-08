Frenkie de Jong: ‘Ik denk dat ik er uiteindelijk ook wel terechtkom’

Ajax bereikte woensdagavond de derde voorronde van de Champions League door Sturm Graz met 1-3 te verslaan in Oostenrijk, nadat de Amsterdammers vorige week al met 2-0 wonnen op eigen veld. Frenkie de Jong speelde mee bij Ajax als centrale verdediger naast Matthijs de Ligt. De talentvolle Ajacied verwacht dat Standard Luik een zwaardere tegenstander is en het zal volgens hem dan ook beter moeten tegen de Belgische topclub.

Toen Klaas-Jan Huntelaar vijf minuten voor rust de 0-1 op het scorebord zette, viel er een last van de schouders van De Jong. “Niet dat je er dan al bent, maar zij moeten er dan toch vier maken. Dus dan wordt het wel heel moeilijk voor ze”, zegt hij tegenover AT5. “Maar we begonnen niet zo goed. Niet dat we onder druk stonden, maar zij hadden wel een overwicht. We moeten dat beter doen als we naar Luik gaan, zij zullen wel iets beter zijn.”

“Het is lekker dat we twee keer hebben gewonnen, ook voor de coëfficiëntenlijst”, vervolgt De Jong, die door een aantal wissels de laatste tien minuten speelde als middenvelder. “Er is veel over gezegd. Als ik achterin veel de bal krijg, is het ook prima. Iedereen weet dat ik een middenvelder ben en ik denk dat ik er uiteindelijk ook wel terechtkom.”

In de slotfase wilde De Jong zich laten gelden als middenvelder. “Ik probeerde nog veel te doen, veel te rennen, maar de kramp schoot er ook bijna in. Dat was jammer”, aldus De Jong, die vlak voor tijd nog kon scoren, maar hij zag Huntelaar voor eigen succes gaan. “Klaas moet hem ook terugleggen. Waarschijnlijk wilde hij een hattrick maken, haha. Hij heeft twee goals gemaakt, dus dan doe je het goed.”