‘PSV schakelt door na vertrek Arias en zet zinnen op middenvelder’

Op weg naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal heeft PSV de selectie voor komend seizoen bijna rond. Eerder deze week werd het vertrek van Santiago Arias naar Atlético Madrid afgerond en de Eindhovenaren ontvangen ruim elf miljoen euro voor de Colombiaan. Met de komst van Denzel Dumfries had PSV al ingespeeld op een transfer van Arias en met oog op volgend seizoen wil de regerend landskampioen nog een speler aantrekken. De club aast nog op een middenvelder.

Volgens De Telegraaf moet Erick Gutierrez van Pachuca de laatste aanwinst worden voor de selectie van trainer Mark van Bommel. Het dagblad schrijft donderdag dat de komst van de Mexicaan wordt onderzocht, maar dat er nog geen doorbraak is. Zijn komst wordt kan mogelijk worden gemaakt door de opbrengst van Arias, die 11,5 miljoen euro heeft opgebracht.

“Voor alle partijen is dat een prima deal”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands. “Met heel veel spelers stippen we een carrièreplan uit. Een paar jaar goed presteren bij ons en dan een mooie stap zetten naar een grote competitie. Eigenlijk was het plan van Arias om vorig jaar al een transfer te maken, maar een echt grote club zat daar niet tussen. Toen hebben we met hem gepraat, zijn contract opgewaardeerd en samen besloten er nog een jaar vol voor te gaan. Nu heeft hij mooi afscheid kunnen nemen met zijn derde titel in Nederland.”

Ook vanuit de Premier League was er interesse voor Arias, die ook naar Napoli kon. “Die clubs kenden onze eisen en Santiago heeft dus voor Atlético gekozen”, aldus Gerbrands. “De onderhandelingen zijn goed verlopen. Als het nog een paar dagen langer had geduurd, had hij zich toch weer bij ons moeten melden, maar we hebben het toch redelijk snel rond kunnen maken. Iedereen tevreden, dus.”