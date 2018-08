Crystal Palace betaalt West Ham United circa tien miljoen voor Senegalees

Cheikhou Kouyaté vervolgt zijn loopbaan bij Crystal Palace. De middenvelder komt over van West Ham United en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract, zo maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. Beide clubs maken de transfersom niet bekend, maar volgens diverse Engelse media levert de Senegalees international the Hammers ruim tien miljoen euro op.

De 28-jarige middenvelder, die ook in de achterhoede uit de voeten kan, werd in de zomer van 2014 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van RSC Anderlecht. Sindsdien kwam hij 129 keer uit voor West Ham United en was hij goed voor 12 doelpunten. “Ik ben ontzettend gelukkig”, vertelt de ex-speler van onder meer KV Kortrijk op de website van Crystal Palace.

Kouyaté werd woensdag medisch gekeurd, waarna de transfer laat in de avond werd afgerond. “Het is een lange dag geweest”, klinkt het. “Alles is nu in orde en ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan samen met mijn nieuwe ploeggenoten. Dit is het juiste moment om over te stappen, omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging.”

Kouyaté kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij West Ham. “Ik bewaar goede herinneringen aan West Ham. Maar ik moest dit wel doen, want ik zie het project bij Crystal Palace helemaal zitten. Ik heb al gesproken met de manager (Roy Hodgson, red.). Ik heb ook gesproken met Pape Souaré en ook hij vond dat ik moest komen.”