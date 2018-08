Donderdag, 2 Augustus 2018

Max Meyer krijgt monstersalaris bij Crystal Palace

Brighton & Hove Albion ziet af van de komst van Liam Moore en gaat vol voor een transfer van Jack O’Connell. The Seagulls zijn bereid Sheffield United ruim 6,5 miljoen euro te betalen voor de verdediger. (Sky Sports)

Torino staat op het punt om Rade Krunic over te nemen van Empoli. Il Toro stuurt waarschijnlijk zes miljoen euro plus Afriyie Acquah de andere kant op in ruil voor de Bosnisch international. (Tuttosport)

Max Meyer wordt de best betaalde speler van Crystal Palace. De Duits international zet zijn handtekening onder een contract ter waarde van ruim 190.000 euro per week. (Daily Mail)

Juventus en Fiorentina onderhandelen over een transfer van Marko Pjaca. La Viola wil de aanvaller in eerste instantie een seizoen huren, om hem volgend jaar definitief in te lijven. (La Gazzetta dello Sport)

Ashley Williams is aankomend seizoen vermoedelijk actief op het tweede voetbalniveau in England. Stoke City is namelijk met Everton in gesprek over een tijdelijke overgang van de verdediger. (BBC)