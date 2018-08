Depay ontsnapt aan rood na duwen scheidsrechter bij zege Lyon

In de strijd om de International Champions Cup heeft Olympique Lyon woensdagavond afgerekend met Benfica. Memphis Depay liet zich met name in de eerste helft gelden aan de kant van de Franse topclub, maar ontsnapte aan een rode kaart toen hij de scheidsrechter een duw gaf. Lyon won de wedstrijd uiteindelijk met 2-3, mede door een assist van de Nederlander.

Depay begon sterk aan de wedstrijd en had een aantal goede acties in huis. Nadat er een overtreding op hem werd gemaakt, reageerde de Oranje-international zich af op de scheidsrechter door hem een duw te geven. De arbiter hield het bij geel en spaarde daarmee Depay, die even later aan de basis stond van de openingstreffer. Depay vond met zijn hoekschop het hoofd van ex-PSV’er Marcelo, die de 0-1 op het scorebord zette namens Lyon, waar Kenny Tete de eerste 66 minuten meespeelde.

Nog voor rust werd het 0-2 door een doelpunt van ex-Ajacied Bertrand Traoré. Na de thee kwam Benfica terug in de wedstrijd. Pizzi zorgde voor de aansluitingstreffer, waarna de stand op 2-2 werd gebracht door een ongelukkig eigen doelpunt van Marcelo. Benfica werd sterker en de 3-2 hing in de lucht, maar het was Lyon dat aan het langste eind trok.

Depay was al naar de kant gehaald toen Martin Terrier voor de winnende treffer zorgde in de 83ste minuut. Zodoende gaat Lyon goed van start in de International Champions Cup, waarin de Fransen het zaterdag opnemen tegen Internazionale en volgende week donderdag tegen Chelsea.