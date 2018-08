‘Veerman persoonlijk akkoord met cultclub uit 2. Bundesliga’

Henk Veerman staat voor een avontuur in Duitsland. De spits van sc Heerenveen staat namelijk in de belangstelling van FC St. Pauli, weet het Duitse Sky te melden. Volgens De Telegraaf heeft Veerman zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met de club uit de 2. Bundesliga.

Mocht de aanvaller daadwerkelijk naar Duitsland verkassen, dan zijn de druiven zuur voor ADO Den Haag. De club uit de Eredivisie is namelijk al enige tijd in onderhandeling met Heerenveen over de transfersom van de boomlange spits. In Den Haag wordt Veerman gezien als de ideale opvolger voor Björn Johnsen, die reeds aan AZ werd verkocht om daar op zijn beurt Wout Weghorst te vervangen.

Voor Veerman ligt bij St. Pauli naar verluidt een driejarig contract klaar. De onderhandelingen tussen beide partijen zouden volgens Sky goed verlopen. Een akkoord tussen St. Pauli en Heerenveen is er nog niet. Behalve ADO Den Haag stond Veerman ook bij NAC Breda op het lijstje. Heerenveen zou 650.000 euro vragen voor de spits, wiens contract in de zomer van volgend jaar afloopt.