Ten Hag prijst ‘uitstekende’ Neres: ‘Meeste spelers ruim voldoende’

Ajax was woensdag, net als een week eerder, te sterk voor Sturm Graz. Waar de Amsterdammers vorige week met 2-0 wonnen, werd woensdagavond in Oostenrijk een 1-3 uitzege geboekt op de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Trainer Erik ten Hag was na afloop tevreden en zag dat het gros van zijn ploeg een ruime voldoende scoorde.

Ruim vijf minuten voor rust tekende Klaas-Jan Huntelaar voor de 0-1, waarna Dusan Tadic vlak na de thee de 0-2 op het scorebord zette. “Sturm Graz gaf wat vroeger druk, maar wij waren toch de dominante en overheersende partij. We hebben de wedstrijd gecontroleerd en gedomineerd. Voor rust hadden wij de beste en meeste kansen, maar het is toch de vraag wanneer je de 0-1 maakt. Scoren zij eerst, dan kan het nog een heet avondje worden”, aldus Ten Hag na afloop bij Ziggo Sport.

Huntelaar leek met zijn tweede doelpunt voor een 0-3 eindstand te zorgen, maar vlak voor tijd ging André Onana in de fout na een terugspeelbal van Matthijs de Ligt. Ten Hag benadrukte na afloop dat het gevaar vanaf de flanken kwam. Hij zag David Neres uitblinken. “Veruit de meeste spelers hebben een ruime voldoende gehaald. Het was een goede teamprestatie en een aantal spelers heeft ook echt uitstekend gespeeld, zoals bijvoorbeeld Neres.”

In de derde voorronde van de Champions League wacht het tweeluik met Standard Luik. Ajax begint met een uitwedstrijd op 7 augustus, waarna de Belgen een week later op bezoek komen in de Johan Cruijff ArenA. “Standard Luik is een betere tegenstander, een ploeg met meer tempo en dynamiek. Ons eerste doel is bereikt: we willen Europa in. Nu lonkt de Champions League en om dat te bereiken zal het nog beter moeten. We willen ons ontwikkelen als een team dat met plezier speelt en presteert. We moeten hier op voortborduren.”