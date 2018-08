Arsenal forceert laat doelpunt en troeft Chelsea uiteindelijk af

Arsenal heeft woensdagavond in de International Champions Cup weten te winnen van Chelsea. Chelsea speelde een sterke eerste helft en stevende dankzij een vroeg doelpunt van Antonio Rüdiger lang af op een zege in de reguliere speeltijd. Arsenal wist in de blessuretijd van de tweede helft echter een gelijkmaker te forceren, waardoor een strafschoppenserie volgde. Daarin trokken the Gunners uiteindelijk aan het langste eind.

Chelsea kwam zeer sterk uit de startblokken in het Aviva Stadium in Dublin en wist dankzij Rüdiger al binnen vijf minuten op voorsprong te komen. De Duitse centrumverdediger torende na een hoekschop van Cesc Fàbregas boven iedereen uit en liet Petr Cech vervolgens kansloos met een kiezelharde kopstoot: 0-1.

Een overtreding van Héctor Bellerín op Callum Hudson-Odoi bood Álvaro Morata niet veel later een uitgelezen mogelijkheid om de voordelige marge voor Chelsea te verdubbelen, maar zijn strafschop werd uiteindelijk gekeerd door Petr Cech. Hudson-Odoi vormde in de eerste helft voortdurend een plaag voor de defensie van Arsenal en was op slag van rust zelf ook dicht bij een doelpunt: zijn poging werd gekeerd door Cech.

In de tweede helft kwam Arsenal beter in de wedstrijd, al bleven grote kansen lang uit. De eerste serieuze kans kwam pas een kwartier voor tijd op naam van Alexandre Lacazette: de Fransman schoot rakelings naast, nadat hij in eerste instantie Andreas Christensen het bos had ingestuurd met een fraaie kapbeweging. Daarna kreeg ook Alex Iwobi nog een enorme kans, maar zijn intikker werd op zeer indrukwekkende wijze uit het doel geranseld door de pas achttienjarige Marcin Bulka.

Chelsea leek de zege zo over de streep te trekken, maar Lacazette tekende in de derde minuut van de blessuretijd toch nog voor de gelijkmaker. Hij kon na een voorzet vanaf de rechterflank van Reiss Nelson ongehinderd binnen tikken. Een strafschoppenserie volgde, waarin Arsenal uiteindelijk zegevierde doordat Ruben Loftus-Cheek als enige faalde vanaf elf meter.