Huntelaar gretig: ‘Dat is een klein succesje, maar we willen meer’

Ajax rekende in de tweede voorronde van de Champions League over twee wedstrijden af met Sturm Graz. Vorige week wonnen de Amsterdammers met 2-0 in de Johan Cruijff ArenA en woensdagavond was de ploeg van Erik ten Hag met 1-3 te sterk in Oostenrijk. Met twee doelpunten leverde Klaas-Jan Huntelaar een belangrijke bijdrage aan de overwinning en kwalificatie voor de volgende ronde. Door kwalificatie voor de derde voorronde, is Ajax zeker van kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. “Dat is een klein succesje, maar we willen meer”, aldus Huntelaar.

Ajax zal in de derde voorronde moeten af zien te rekenen met Standard Luik. “We gaan ons nu focussen op twee wedstrijden tegen Standard Luik. We zullen dan nog beter moeten spelen om door te komen”, zei Huntelaar woensdagavond tegenover Ziggo Sport. De spits was blij met zijn doelpunten, nadat hij vorige week op eigen veld veel kansen had laten liggen. “In de vorige wedstrijd lukte het jammer genoeg niet, maar gelukkig nu wel. Ik vind elke goal lekker en wil zo vaak en zo veel mogelijk scoren. Ik ben altijd op jacht naar meer. Het ging vandaag wel lekker, ik vond dat we lekker speelden. Al met al was het een goede wedstrijd.”

Op voorhand gaf Sturm Graz-trainer Heiko Vogel al aan dat hij zijn ploeg meer risico zou laten nemen en Ajax onder druk zou gaan zetten. “In de omschakeling lagen er daardoor wat mogelijkheden voor ons”, aldus Huntelaar. “In de beginfase waren we daarbij iets te onrustig en ging het spel heen en weer, maar na de goal kregen we meer rust. In de tweede helft speelden we het veel beter uit.”

Over zijn eigen spel was Huntelaar tevreden. "Ik denk dat ik lekker speelde, maar ook als team speelden we goed. Dat is het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je die resultaten pakt, maar het is ook wel lekker als je zelf lekker aan het ballen bent," besluit de aanvaller.