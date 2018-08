Ajax eenvoudig ronde verder; blunder Onana gaat de wereld over

Ajax heeft zich met speels gemak geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. Nadat het elftal van Erik ten Hag vorige week in eigen huis al met 2-0 had afgerekend met Sturm Graz, werd woensdagavond ook de return in Oostenrijk eenvoudig gewonnen: 1-3. Klaas-Jan Huntelaar was met een dubbelslag goud waard, terwijl Dusan Tadic zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst maakte. André Onana ging in de absolute slotfase nog op afgrijselijke wijze de fout in. Ajax mag zich nu gaan opmaken voor een tweeluik met Standard Luik, al weet het zich nu al verzekerd van een plekje in de groepsfase van de Europa League.

Na de zege uit de heenwedstrijd besloot Ten Hag zomeraanwinst Tadic in Oostenrijk voor het eerst te laten starten. De Serviër genoot een vrije rol op de rechterflank en verdrong Donny van de Beek naar de reservebank. Daley Blind moest nog wel genoegen nemen met een reserverol. Ajax had zich in de Merkur Arena wellicht opgemaakt voor een stormloop van de thuisploeg, maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht. Steker nog: de ploeg van Ten Hag had vrijwel niets te duchten van Sturm Graz en stapelde in de eerste helft, zonder overigens briljant te voetballen, kans op kans.

Zo werd Tadic al vroeg in de wedstrijd in kansrijke positie ternauwernood van de bal gezet door een verdediger en stuitte Klaas-Jan Huntelaar van dichtbij op doelman Jörg Siebenhandl. Huntelaar vond even later opnieuw Siebenhandl op zijn weg, maar wist zes minuten voor rust alsnog de score te openen. De spits werd in het strafschopgebied van Sturm Graz bereikt door David Neres, waarna hij de bal knap met de borst controleerde en vervolgens afrondde: 0-1. Neres liet daarna nog een kans op een tweede Amsterdamse treffer onbenut, terwijl Onana in de slotminuut van de eerste helft een poging van Stefan Hierländer nog onschadelijk wist te maken.

Ajax kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer en wist zijn voordelige marge na drie minuten voetballen in het tweede bedrijf al te verdubbelen. Carel Eiting had aan de rechterkant van het veld oog voor de opgestoomde Noussair Mazraoui, waarna de back een perfecte voorzet afleverde op Tadic. Voor de Serviër was het van dichtbij vervolgens een koud kunstje om zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax te maken. Kort daarna moest Onana nog wel redden op een poging van Markus Pink en miste Sandi Lovric in kansrijke positie, maar verder kwam het bezoek nauwelijks in de problemen.

Dat bood Ten Hag na een klein uur spelen de kans om Blind wat speelminuten te geven: de verdediger speelde als vervanger van Nicolás Tagliafico ruim een half uur. De Ajax-trainer haalde Tadic halverwege de tweede helft naar de kant, nadat de doelpuntenmaker een schop had gekregen van Sturm Graz-verdediger Fabian Koch, en zag zijn ploeg in de slotfase nog uitlopen naar een ruimere voorsprong. De eveneens ingevallen Maximilian Wöber stuurde dertien minuten voor tijd met een fraaie pass Huntelaar de diepte in, waarna de veteraan met een stift afrondde. Door een enorme fout van Onana - de doelman ging voorbij aan een eenvoudige terugspeelbal van Matthijs de Ligt - deed Sturm Graz drie minuten voor tijd nog wat terug.