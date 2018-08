Vitesse kent mogelijke Europese tegenstander na veegpartij in Basel

Mocht Vitesse de tweede voorronde van de Europa League weet te overleven tegen Viitorul, dan treft het FC Basel in de derde voorronde. De Zwitserse topclub verloor woensdagavond namelijk met 0-3 van PAOK Saloniki in de tweede voorronde van de Champions League en mag nu hopen op deelname aan de groepsfase van de Europa League. Mocht Vitesse zich weten te plaatsen voor de volgende ronde, dan keert Ricky van Wolfswinkel later deze maand voor even terug in Arnhem.

PAOK legde vorige week al een goede basis door met 2-1 te winnen. Basel, waar Van Wolfswinkel op de bank begon en circa twintig minuten voor tijd mocht invallen, kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Fernando Varela opende al na zeven minuten voetballen de score, door geheel vrijstaand binnen te schieten na een hoekschop van Dimitrios Pelkas. Basel liep zo al vroeg achter de feiten aan en incasseerde uiteindelijk een flinke nederlaag.

De 0-2 kwam na zeven minuten spelen in de tweede helft op bijzondere wijze tot stand. Een uittrap van doelman Alexandros Paschalakis werd door iedereen gemist, waarna Aleksandar Prijovic alleen op het Zwitserse doel af kon. Oog in oog met Jonas Omlin maakte hij vervolgens geen fout. PAOK speelde een gewonnen wedstrijd en verfraaide de score in het vervolg nog via Omar El Kaddouri.