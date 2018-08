De Boer: ‘Ze hebben interesse getoond, een interessante club’

Frank de Boer staat welwillend tegenover een dienstverband bij FC Basel. De clubloze trainer werd afgelopen zondag door de TagesWoche in verband gebracht met de Zwitserse topclub. De Boer is kandidaat om de ontslagen Raphael Wicky op te volgen. De Boer erkent dat de club zich heeft gemeld en hij lijkt zich al verdiept te hebben in FC Basel.

“Ze hebben wel interesse getoond. Ik denk niet dat ik de enige ben die op het lijstje staat, maar het is een interessante club, dat zeker”, aldus De Boer woensdagavond bij Ziggo Sport. “Ze spelen bijna altijd structureel in de Champions League. Het is wel een club die in mijn rijtje past, denk ik. De leeftijd ligt gemiddeld rond de 23 jaar, ze hebben een goede eigen jeugd, veel jonge spelers en ze willen veel jongens laten doorstromen naar het eerste.”

Wicky (42) werd vorige week op straat gezet. Vorig seizoen slaagde hij er niet in om kampioen te worden met FC Basel en dit nieuwe seizoen is de ploeg onder zijn leiding met een punt uit twee wedstrijden slecht van start gegaan. Voormalig spits Alexander Frei neemt de honneurs momenteel waar, maar de clubleiding wil een vaste vervanger van Wicky.

“Er moet een trainer komen die meer ervaring heeft dan Wicky, die de rust terugbrengt binnen de club. We zullen niet opnieuw een nieuwkomer voor de groep zetten”, aldus sportief directeur Marco Streller afgelopen zaterdag. De Boer zit zonder club na zijn ontslag bij Crystal Palace vorig seizoen. Eerder was hij korte tijd werkzaam bij Internazionale en daarvoor geruime tijd trainer van Ajax.