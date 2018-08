Roma ontbindt contract: ‘Alleen mijn familie en ik weten hoe zwaar het was'

Leandro Castán gaat AS Roma na zes seizoenen verlaten. De 31-jarige verdediger heeft met de Romeinse club overeenstemming bereikt over de ontbinding van zijn nog doorlopende contract, zo meldt Roma via de officiële kanalen. Castán, die in Romeinse dienst uiteindelijk tot 81 officiële wedstrijden kwam, neemt in een emotionele boodschap op Instagram afscheid van i Giallorossi.

"Het moment is daar om vaarwel te zeggen: vandaag eindigt een periode van zes jaar bij Roma", begint de Braziliaanse stopper. "Ik arriveerde als een kind vol dromen. Mijn eerste seizoen was niet meer dan redelijk, maar ik debuteerde wel voor de nationale ploeg van Brazilië. In mijn tweede seizoen dacht ik dat we de grootste droom, het winnen van de landstitel, zouden realiseren, alleen Juventus bleek uiteindelijk niet te stoppen. Ik ging na dat seizoen op vakantie met het idee dat het derde jaar ons jaar zou worden."

Castán werd in het seizoen 2014/15 echter teruggeworpen door een hersenoperatie. Hij moest onder het mes vanwege een ophoping van misvormde bloedvaten in de hersenen en kwam dat seizoen uiteindelijk slechts tot één optreden in de Serie A. "Ik verkeerde in de vorm van mijn leven en was ervan overtuigd dat we alles zouden winnen. Helaas kwam ik toen voor een strijd te staan waar ik nooit van gedroomd had", vervolgt de mandekker.

Castán herstelde, waarna hij achtereenvolgens door Roma werd verhuurd aan Sampdoria, Torino en Cagliari. "Alleen mijn familie en ik weten hoe zwaar de strijd was. Het is de grootste overwinning van mijn carrière. God, ja, Hij, bestaat. Zonder hem had ik het niet gered en daarom dank ik hem elke dag. Op een gegeven moment verloor ik mijn plek bij Roma, maar ik zal voor altijd dankbaar zijn. Ik ben er niet in geslaagd een prijs te winnen met jullie, maar ik hoop jullie wel een belangrijk les mee te geven: geef nooit op, nooit! Het maakt niet uit hoe hard je wordt getroffen, hoe moeilijk het ook lijkt, geef nooit op! Ik heb nog steeds niet opgegeven en ik zal nooit opgeven!"