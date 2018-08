AZ staat voor loodzware taak: ‘Als we dat gaan doen, moet het te doen zijn’

AZ staat donderdagavond voor een loodzware opgave in de tweede voorronde van de Europa League. De club uit Alkmaar moet voor eigen publiek tegen het Kazachse Kairat Almaty een 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd repareren. Trainer John van den Brom is ondanks de barre uitgangspositie van zijn elftal hoopvol gestemd.

"We hebben het duel in Kazachstan goed en ruim kunnen analyseren met spelers en staf. We hebben daar matig gespeeld, maar we zien nog genoeg aanknopingspunten om de achterstand ongedaan te maken. Als wij in een aantal aspecten beter gaan voetballen, dan moet het te doen zijn. Dat is de insteek", zo laat de oefenmeester weten via de clubsite van AZ. De Eredivisionist verloor vorige week in Kazachstan door twee treffers van Aderinsola Eseola.

Van den Brom verwacht dat Kairat Almaty naar Alkmaar is gekomen om te counteren. "Dat hebben zij vorige week al een beetje gedaan. Daar zijn wij toen niet goed mee omgegaan", erkent hij. "Ze hebben, met name voorin, een aantal heel goede spelers. Die hebben het ons heel erg moeilijk gemaakt. Wij moeten dat beter verdedigen door de counter er sneller uit te halen. Dat begint voorin door snel druk te zetten."

Van den Brom moest het vorige week stellen zonder de geblesseerde Teun Koopmeiners. De middenvelder is inmiddels echter weer fit en zal donderdagavond aan de aftrap verschijnen. "Hij heeft deze week weer goed kunnen trainen en gaat ook spelen", zo bevestigt Van den Brom. Aanwinst Björn Johnsen is daarentegen nog niet speelgerechtigd en ontbreekt dus. "Dat is een gegeven. We moeten altijd praten over de jongens die er wél zijn. We hebben de voorbereiding gedraaid met deze spelers, omdat Wout Weghorst al snel weg was. Ook hebben we er altijd rekening mee gehouden dat Alireza Jahanbakhsh zou vertrekken. We moeten het met deze spelers doen en daar hebben wij alle vertrouwen in. Dat kunnen zij donderdag tonen."