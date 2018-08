‘Monchi strikt wereldkampioen en deelt vierjarig miljoenencontract uit’

Steven N'Zonzi is op weg om Sevilla in te ruilen voor AS Roma. De Franse middenvelder heeft volgens La Gazzetta dello Sport een persoonlijk akkoord bereikt met de Italiaanse topclub over een vierjarig contract. De Italiaanse sportkrant meldt echter niets over een akkoord tussen Roma en Sevilla, waardoor N'Zonzi nog even geduld moet hebben voor zijn transfer.

De afkoopsom zoals opgenomen in het contract van N'Zonzi bedraagt veertig miljoen euro. Het is de vraag of Roma dat bedrag nu al kan ophoesten, daar naar verluidt eerst een speler moet worden verkocht. Volgens diverse Italiaanse media moet Maxime Gonalons eerst van de hand worden gedaan alvorens er tientallen miljoenen uitgegeven kunnen worden aan N'Zonzi.

Mocht de transfer doorgang vinden, dan gaat de 29-jarige N'Zonzi drieënhalf miljoen euro per jaar verdienen. Waar technisch directeur Monchi deze zomer veelal jonge spelers wist aan te trekken die in de nabije toekomst nog doorverkocht kunnen worden, zal N'Zonzi 33 jaar oud zijn als zijn contract afloopt.

N'Zonzi, wiens contract bij Sevilla doorloopt tot de zomer van 2020, wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek bij zijn huidige werkgever. De negenvoudig Frans international werd eerder nog in verband gebracht met clubs als Arsenal, Barcelona, Juventus en Internazionale. Als hij naar Roma vertrekt, verwacht ABC de Sevilla dat de club zich bij Chelsea gaat melden voor Tiemoué Bakayoko.