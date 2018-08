Van Bronckhorst spreekt van ‘logische beslissing’: ‘De keuze was niet moeilijk’

Robin van Persie werd woensdag officieel benoemd tot de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De 34-jarige spits is daarmee de opvolger van Karim El Ahmadi, die de band vorig seizoen droeg. Giovanni van Bronckhorst laat weten niet lang te hebben hoeven nadenken over zijn keuze om Van Persie tot nieuwe aanvoerder te benoemen.

"De keuze voor Van Persie was voor mij niet moeilijk. Vanaf het moment dat Robin hier binnen kwam heeft hij een hele goede invloed gehad op de andere jongens, dus deze logische beslissing heeft voor mij geen moment ter discussie gestaan", reageert de Feyenoord-trainer desgevraagd tegenover RTV Rijnmond.

Van Persie keerde vorig seizoen in de winterstop terug bij Feyenoord, nadat hij veertien jaar lang in het buitenland had gespeeld voor Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe. De spits kwam in de tweede seizoenshelft uiteindelijk tot veertien officiële wedstrijden voor de havenclub, waarin hij goed was voor zeven doelpunten. Van Persie wist onder meer één keer te scoren in de gewonnen bekerfinale tegen AZ (0-3).

Jordy Clasie is voor dit seizoen overigens door Van Bronckhorst benoemd tot vice-aanvoerder, met Eric Botteghin als derde aanvoerder en Steven Berghuis als vierde aanvoerder. Van Persie had zelf via de clubsite van Feyenoord overigens al laten weten trots te zijn op zijn benoeming: "Het is voor mij een hele eer om aanvoerder te zijn van Feyenoord. Zeker omdat ik bij deze club opgegroeid ben."