UEFA zwaait scheidsrechtersbaas Collina uit en stelt landgenoot aan

Pierluigi Collina houdt het voor gezien als scheidsrechtersbaas bij de UEFA. De voormalig topscheidsrechter was acht jaar lang werkzaam bij de Europese voetbalbond en heeft zijn contract ingeleverd. Als motivatie voert de Italiaan ‘persoonlijke redenen’ aan. De UEFA heeft bekendgemaakt dat Collina wordt opgevolgd door zijn landgenoot Roberto Rosetti.

Collina maakte woensdag in Nyon bekend dat hij stopt als Chief Refereeing Officer. De 58-jarige Italiaan stond sinds 2010 aan het roer bij de UEFA, vijf jaar nadat hij stopte als scheidsrechter. De Europese voetbalbond laat op de website weten Collina dankbaar te zijn voor de manier waarop hij heeft gewerkt en er onder hem ‘grote vooruitgang’ is geboekt.

“Pierluigi heeft zijn rol bij de UEFA op dezelfde manier ingevuld zoals hij zijn wedstrijden heeft gefloten, met zijn visie en flair”, laat voorzitter Aleksander Ceferin weten op de website van de UEFA. “Ik wil hem bedanken voor zijn toewijding gedurende de afgelopen jaren en voor datgene wat hij aan het Europese voetbal heeft toegevoegd als Chief Refereeing Officer.”

“Het was een groot voorrecht om de afgelopen acht jaar als UEFA’s Chief Refereeing Officer te werken. Ik ben enorm trots op de resultaten die we hebben geboekt”, reageert Collina, die wordt opgevolgd door de vijftigjarige Rosetti. Laatstgenoemde stopte in 2010 als scheidsrechter. Hij was verantwoordelijk voor het invoeren van de VAR op het WK in Rusland.