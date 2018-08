Voormalig Ajacied komt na succesvol avontuur in Turkije terecht

Mitchell Donald zet zijn loopbaan voort in Turkije. De 29-jarige middenvelder heeft voor twee seizoenen getekend bij Yeni Malatyaspor. De transfer hing al even in de lucht, maar de onderhandelingen over de commissie voor de zaakwaarnemer verliepen stroef, zo schrijven Turkse media.

Donald komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde achttien wedstrijden in het eerste elftal van de Amsterdammers. Hierna voetbalde de voormalig jeugdinternational voor Willem II, Roda JC Kerkrade, Mordovya Saransk en Rode Ster Belgrado. In Servië kende Donald zijn meest succesvolle periode.

Donald speelde 107 wedstrijden voor Rode Ster en was daarin goed voor 14 doelpunten en 10 assists. Hij werd twee keer kampioen en werd tweemaal opgenomen in het Team van het Jaar van de Servische SuperLiga. Bij Malatyaspor komt Donald samen te spelen met onder anderen Murat Yildirim, Issiar Dia en Aly Cissokho.